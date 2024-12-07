العالم اليوم - تحركات إسرائيلية "استعدادا لسيناريوهات مختلفة".. ماذا يحدث؟

انتم الان تتابعون خبر تحركات إسرائيلية "استعدادا لسيناريوهات مختلفة".. ماذا يحدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن "تحركات إضافية" قرب الحدود السورية، بالتزامن مع المعارك الدائرة بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية السورية.

وذكر الجيش أنه ينشر قوات إضافية في هضبة الجولان المحتلة، بهدف "تعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد قال في وقت سابق من الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي استدعى قوات في ضوء التطورات الحاصلة في سوريا.

وكتب أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "نظرا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس (الخميس) وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان".

وأضاف: "قوات الجيش منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

وتابع: "يراقب الجيش الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميا ودفاعيا ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية وسيعمل لإحباط أي تهديد على مواطني إسرائيل".