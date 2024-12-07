العالم اليوم - رئيس كوريا الجنوبية يتقدم باعتذاره بسبب فرضه الأحكام العرفية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 05:31 صباحاً - قدّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "اعتذاراته الصادقة" السبت عن فرضه الأحكام العرفية لكنه لم يقدم استقالته، وذلك قبل ساعات من تصويت في البرلمان على عزله.

وفي رسالة متلفزة مقتضبة، أعلن يون أنه سيعهد إلى حزبه مهمة اتخاذ "تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايتي". كما وعد بأنه لن يعلن الأحكام العرفية مرة ثانية.

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه "آسف للغاية" لتسببه في حالة من القلق والانزعاج في البلاد من خلال إعلان الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي، وتعهد بعدم القيام بمحاولة أخرى لفرضها.

وقال يون إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان، مضيفا أنه سيلتزم بتوجيهات حزبه لحل الأزمة السياسية الناجمة عن خطوته.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم على اقتراح عزل الرئيس بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا، وهو ما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.