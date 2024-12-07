العالم اليوم - رسالة للموسيقار موزارت تباع بـ400 ألف دولار

انتم الان تتابعون خبر رسالة للموسيقار موزارت تباع بـ400 ألف دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 04:26 صباحاً - بيعت رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي فولفغانغ أماديوس موزارت تعود إلى عام 1783 في مزاد عبر الإنترنت لمزايد أوروبي مقابل 464200 دولار.

وقالت دار المزادات العالمية "أوتوغراف أوكشنز أوروبا"، ومقرها في ملقة بجنوب إسبانيا، يوم الجمعة، إن سعر بيع الرسالة تجاوز بكثير السعر الأولي البالغ 120 ألف دولار.

وأشارت دار المزادات إلى أن الرسالة جذبت اهتماما كبيرا أيضا من مزايدين من الولايات المتحدة وآسيا.

وأوضحت دار المزادات أن رسالة المؤلف الموسيقي النمساوي إلى الناشر الفرنسي المولود في ألمانيا جان جورج سيبر، المكتوبة بالألمانية، كانت في الواقع مفقودة. وتم العثور عليها لاحقا في أرشيف عائلي.

ويعتقد بعض الباحثين أن الرسالة تحتوي على أول مؤشرات على رباعيات موزارت الشهيرة "هايدن".

كما عرضت للبيع رسالة من 8 صفحات بخط اليد من عضو فريق البيتلز جون لينون إلى زميله الموسيقي إريك كلابتون تعود إلى عام 1971، اقترح فيها تشكيل "فرقة سوبر" جديدة. لكن الرسالة فشلت في العثور على مشتر.

وقال متحدث باسم دار المزادات: "كان هناك اهتمام، لكنه في النهاية لم يكن كافيا لتقديم عرض".