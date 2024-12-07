نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين ولوكاشينكو يوقعان اتفاقات بشأن الطاقة الكهربائية والضمانات الأمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، في مينسك على اتفاقية بيلاروسية روسية بشأن تشكيل سوق طاقة كهربائية موحد لدولة الاتحاد.

وكان الطرفان قد استكملا في وقت سابق الإجراءات الداخلية اللازمة لتوقيع الاتفاقية على أعلى مستوى.

ويرجع قرار التوقيع على الوثيقة على مستوى رؤساء الدول إلى أن المسودة تم تطويرها كوثيقة تشكل جزءا من قانون الدولة الاتحادية وتشكل سوقا موحدة، ومن المفترض أن تخضع المعاهدة لإجراءات التصديق.

وقال رئيس وزارة الطاقة البيلاروسية أليكسي كوشنارينكو، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن تنفيذ المرحلة الأولى من تشكيل سوق كهرباء موحد في الدولة الاتحادية سيبدأ في عام 2025.

في هذه المرحلة، من المفترض أن يتم بناء جميع العلاقات من خلال مشغلي الشبكات المعتمدين، وهو ما سيتم تحديده من قبل الجانبين البيلاروسي والروسي.

وبشكل عام، من المنوي أن يتم تشكيل السوق على مراحل، مع أن يؤخذ بعين الاعتبار التشغيل المتوازي لنظامين للطاقة مع ميزاتهما التكنولوجية والتنظيمية.

وسوف يعمل السوق على أساس القواعد، وفي النصف الأول من العام المقبل، سيتم الاتفاق على قواعد عمل سوق الكهرباء الموحد للدولة الاتحادية.

كما وافق الجانبان الروسي والبيلاروسي على قرار بشأن المفهوم الأمني لدولة الاتحاد، وتم نشر قائمة بالوثائق الموقعة على موقع الكرملين الإلكتروني.

وجرت مراسم توقيع الوثيقة على هامش اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد، وحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.