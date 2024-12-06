العالم اليوم - بعد قرار أوبك+.. ما توقعات غولدمان ساكس لسعر النفط في 2025؟

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار أوبك+.. ما توقعات غولدمان ساكس لسعر النفط في 2025؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - أبقى غولدمان ساكس، الجمعة، على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في 2025، مشيرا إلى وضع متوازن في السوق، حيث عوض انخفاض إمدادات أوبك+ ارتفاعا غير متوقع في المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي.

وقال البنك الاستثماري "نبقي على توقعاتنا السنوية لمتوسط سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في 2025 و71 في 2026 ونطاقنا بين 70 و85 دولارا".

وأرجأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الخميس بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر إلى أبريل.

وأرجع غولدمان ساكس قراره إلى أسباب على رأسها انخفاض سعر برنت إلى نطاق بين 70 إلى 75 دولارا هذا العام، وميل مخزونات الخام إلى الارتفاع في الربع الأول بسبب صيانة المصافي، وعدم اليقين بشأن تأثير إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على التوازن النفطي العالمي.

ويتوقع البنك أن يرتفع معروض الخام السعودي إلى 9.25 مليون برميل يوميا بحلول أواخر عام 2025، مع زيادة إنتاج أوبك+ لمدة أربعة أشهر اعتبارا من يوليو.

ويتوقع غولدمان ساكس فائضا متواضعا قدره 400 ألف برميل يوميا في 2025، إذ ستعمل الزيادة في الإمدادات من دول خارج أوبك، على رأسها الولايات المتحدة وكندا والنرويج، على تعويض الانخفاض في الإمدادات من أوبك وروسيا.

وأضاف غولدمان ساكس "ما زلنا نتوقع صعود الأسعار في الأمد القريب بسب عوامل منها انخفاض محتمل في الإمدادات الإيرانية ولكن هناك مخاطر قد تدفعها للهبوط في الأمد المتوسط مثل الطاقة الفائضة الكبيرة والرسوم الجمركية الأميركية الأوسع المحتملة".

غير أن بنكي مورغان ستانلي و(إتش.إس.بي.سي) خفضا توقعاتهما للفائض في سوق النفط العام المقبل وتوقعا أن يبلغ سعر خام برنت 70 دولارا للبرميل.