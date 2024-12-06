العالم اليوم - تنظيمات مسلحة تسيطر على مبنى قيادة الشرطة بالسويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - أعلنت تنظيمات مسلحة محلية، الجمعة، تمكنها من السيطرة على مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء السورية.

وأوضح مراسل "دوت الخليج" أن التنظيمات المسلحة تمكنت أيضا من السيطرة على السجن المركزي في السويداء، حيث قامت بإطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين هناك.

وأفادت تقارير محلية بمقتل 3 باشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمدينة السويداء.

وأبرزت أن "مسلحين محليين هاجوا مواقع ومقرات القوات السورية في مدينة السويداء ومحيطها، الأمر الذي دفع محافظ السويداء للخروج من المنطقة بعد تصاعد التوتر".

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يشهد فيه البلد تصعيدا عسكريا متسارعا، يرافقه مزيد من التوترات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.

وتُعد سيطرة التنظيمات المسلحة على مدينة السويداء خطوة كبيرة، فيما يتحدث مراقبون عن "اقتراب الفصائل من العاصمة دمشق"، وهو نفس الأمر الذي لفت إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان، الجمعة، أمام صحفيين في إسطنبول: "بعد إدلب وحماة وحمص سيكون الهدف بالطبع دمشق".