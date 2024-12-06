العالم اليوم - جثث متناثرة.. ماذا يحدث في مستشفى كمال عدوان بغزة؟

انتم الان تتابعون خبر جثث متناثرة.. ماذا يحدث في مستشفى كمال عدوان بغزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، الجمعة، إن قوات إسرائيلية اقتحمت المستشفى الليلة الماضية وأمرت بإجلاء بعض العاملين والنازحين ثم انسحبت، وإن الجثث تناثرت في الشوارع المحيطة جراء غارات جوية.

وذكر مدير المستشفى حسام أبو صفية عبر أحد تطبيقات المراسلة: "في البداية، كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة".

وأضاف: "ثم فوجئنا بدخول شخصين إلى المستشفى حاملين مكبر صوت وأمرا بإخلاء جميع المرضى والنازحين وأفراد الطاقم الطبي، وإجلاء الجميع إلى ساحة المستشفى وإخراجهم بالقوة إلى نقطة التفتيش، بعد ذلك، عادوا إليّ وطلبوا مرافقا واحدا لكل مريض ونازح للمساعدة في الإخلاء".

ويرفض الجيش الإسرائيلي التعليق حتى الآن، ويتهم مسلحو حركة حماس باستخدام المباني المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني السكنية غطاء لعملياته منذ بدء الحرب في غزة قبل 14 شهرا.

وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل بالقصف العشوائي والاعتداءات.

وعاد مستشفى كمال عدوان من جديد ليكون محط تركيز عمليات عسكرية تشنها إسرائيل في شمال قطاع غزة. وتقول تل أبيب إنها تستهدف منع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية إن المنظمة ليس لديها ما يشير إلى صدور تحذير قبل قصف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان.

وذكر مسعفون فلسطينيون أن 39 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، بما في ذلك 20 شخصا على الأقل في هجوم أدى إلى اشتعال نيران في خيام تؤوي عائلات نازحة في مخيم مكتظ بجنوب القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات الثلاثة الرئيسية في الطرف الشمالي من القطاع متوقفة تقريبا عن العمل وتتعرض لهجمات متكررة منذ أن أرسلت إسرائيل دباباتها إلى بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا في أكتوبر.

نداء استغاثة

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في نداء استغاثة الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب" في مستشفى كمال عدوان وممارسة "كل أشكال القتل والعنف فيه وفي محيطه".

وأضافت في بيان: "من تبقى من الجرحى بداخله يعانون من جروح بالغة وبحاجة فورية للعلاج".

وقالت الوزارة: "عدد المستشفيات التي تعمل جزئيا 17 مستشفى من 36، بأقل الإمكانيات من الكوادر والمستلزمات والمعدات والوقود والكهرباء، وهي مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة".

وقال سكان في بيت لاهيا إن الجيش قصف عدة منازل بالقرب من مستشفى كمال عدوان خلال ليل الخميس.

ويقول فلسطينيون إن إسرائيل تخطط لإنشاء منطقة عازلة على الأطراف الشمالية لقطاع غزة بعد إخلاء المنطقة، وتنفي إسرائيل ذلك.