العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي يضيف 227 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي، وظائف جديدة في نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات، لكن البطالة ارتفعت أيضا خلال نفس الشهر.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في نوفمبر سجل 227 ألف وظيفة، مقابل توقعات بارتفاعها 220 ألف وظيفة، بحسب بلومبرغ.

كما تم تعديل الوظائف التي أضافها الاقتصاد في أكتوبر الماضي إلى 36 ألف وظيفة، بدلا من 12 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع إلى 4.2 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 4.1 بالمئة في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بأن يبقى دون تغيير.