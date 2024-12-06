العالم اليوم - خلال مسيرته الكروية.. إبراهيموفيتش يأسف لـ"أمر واحد"

انتم الان تتابعون خبر خلال مسيرته الكروية.. إبراهيموفيتش يأسف لـ"أمر واحد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - يشعر النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش بالأسف، لأن مسيرته الرياضية لم تشهد انضمامه للعب في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مشيرا إلى أنه كان يرغب في اللعب لبايرن ميونيخ.

وقال إبراهيموفيتش في مقابلة نشرتها مجلة (سبورتس إلوستريتيد) الألمانية، الجمعة: "اللعب لناد مثل بايرن ميونيخ لم يكن سيئا، لاسيما في ظل تاريخ هذا النادي ولاعبيه".

وأوضح: "بالنسبة لي، يعتبر بايرن ميونخ من بين أكبر خمسة أندية في العالم".

وصرح المهاجم المعتزل مازحا "لم يكن بوسعهم أن يتحملوا تكاليف انتقالي"، قبل أن يضيف بنبرة جادة مرة أخرى: "بصراحة، لم تكن هناك فرصة للانتقال إلى هناك. ربما كان ذلك لطيفا، لكن القدر كان له خطط مختلفة بالنسبة لي".

وأنهى إبراهيموفيتش مسيرته الكروية العام الماضي بعد نهاية رحلته مع ميلان الإيطالي، وهو الآن مستشار خارجي للنادي اللومباردي، علما بأنه توج خلال مشواره الطويل مع الساحرة المستديرة بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما حصد عددا من الألقاب المحلية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا.

وكشف مهاجم منتخب السويد السابق، 43 عاما، أنه من مشجعي كرة القدم الألمانية التي وصفها بأنها "متميزة".

واختتم إبراهيموفيتش حديثه قائلا "إنني أحب الملاعب هناك، فهي دائما ممتلئة عن آخرها. أنا معجب كثيرا بكرة القدم الألمانية والمنتخب الألماني".