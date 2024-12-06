نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات.. عبدالله بن زايد يشهد احتفال وزارة الخارجية بعيد الاتحاد الـ53 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، احتفال وزارة الخارجية بعيد الاتحاد الـ53، الذي أقيم في مقر الوزارة في أبوظبي.

وحضر الاحتفال زكي أنور نسيبة، مستشار رئيس الدولة للشؤون الثقافية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، وخالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومساعدو وزير الخارجية والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات، إلى جانب عدد من سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدى الدولة وموظفي ومنتسبي الوزارة.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والتوعوية التي أضفت أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز؛ حيث استضافت الوزارة طلاب مدرسة ياس الذين قدموا مسرحية موسيقية تحكي قصة اتحاد دولة الإمارات.

كما شمل الاحتفال عروضًا تراثية تضمنت رقصات فلكلورية احتفاءً بالإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات.