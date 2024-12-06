العالم اليوم - السفارة الروسية في سوريا تحث رعاياها على مغادرة البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - حثت السفارة الروسية في سوريا، الجمعة، المواطنين الروس على مغادرة الأراضي السورية بسبب التطورات الحاصلة هناك.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن السفارة الروسية في سوريا دعوتها للمواطنين الروس إلى مغادرة الأراضي السورية بسبب تصاعد الأوضاع.

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة.

وجاء في رسالة نُشرت على "تلغرام": "فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الحالية".

وكانت الصين دعت أيضا، الخميس، مواطنيها إلى مغادرة سوريا "في أقرب وقت".

وقالت السفارة الصينية في سوريا: "تزداد حاليا حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام. نصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوفرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن".

وكانت الفصائل شنت هجوما في الـسابع والعشرين من الشهر الماضي وسيطرت على مدينتي حلب وحماة بعد اشتباكات مع القوات السورية.

وسيطرت الفصائل المسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، الجمعة، على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي.