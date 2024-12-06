العالم اليوم - أردوغان: مسيرة "الفصائل المسلحة" مستمرة نحو دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تقدم الفصائل المسلحة مستمر في سوريا وهدفهم الوصول إلى دمشق، معربا عن أمله في أن يستمر ذلك من دون مشاكل.

وقال أردوغان لصحفيين: "تقدم (الفصائل المسلحة) مستمر حتى الآن.. نأمل أن تتواصل هذه المسيرة في سوريا دون أي مشاكل".

وأضاف: "نراقب التطورات في سوريا عن كثب ونتلقى تقارير استخبارية وإعلامية بشأنها".

وأشار إلى أنه "لم يتلق بعد ردا من الأسد بقبول دعوة وجهها سابقا هذا العام لعقد لقاء وتطبيع العلاقات".

وكان الرئيس التركي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن مرحلة جديدة "تتم إدارتها بهدوء" في الصراع السوري.

وتابع أن "تركيا تعمل على تهدئة التوتر وحماية المدنيين وتمهيد الطريق لحل سياسي".