نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. رئيس الإمارات ونظيره القبرصي يبحثان التطورات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، اليوم الجمعة، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وخلال اتصال هاتفي، استعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة لتفادي مزيد من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.

وعبر رئيس الإمارات، عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في دعم الجهود الإنسانية في هذا الشأن.