الجامعة العربية تتابع بقلق التقارير بشأن قصف مخيم زمزم للنازحين في دارفور

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، أنها تتابع بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالقصف العشوائي لمخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وما نتج عنه من وقوع قتلي ومصابين من المدنيين وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار، أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة، عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ التزامات إعلان جدة الموقع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م وماتضمنه من التزام بحماية المدنيين وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مجددًا موقف الجامعة الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

