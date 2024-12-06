العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 10 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 10 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد تغير التوقعات بشأن تحرك السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين يواصل المستثمرون متابعة الاضطرابات السياسية في فرنسا وكوريا الجنوبية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.04 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب لستة أيام متتالية. ويتجه المؤشر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في 10 أسابيع.

وهدأت البورصة الفرنسية بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة ستكون أولويته القصوى اعتماد موازنة 2025 من قبل البرلمان، بعد أن أطاح المشرعون بالحكومة.

وصعد المؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.2 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة الماضية.

وينصب التركيز على بيانات الوظائف الأميركية لشهر نوفمبر، والمقرر صدورها في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش. وتحظى القراءة بمتابعة شديدة إذ أنها قد تغير مسار خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومن بين الأسهم الفردية، تقدم سهم دايركت لاين 8.5 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البريطانية إنها على استعداد للتوصية بصفقة استحواذ بقيمة 3.61 مليار جنيه إسترليني (4.60 مليار دولار) من قبل شركة أفيفا إذا قدمت منافستها الأكبر عرضا رسميا.