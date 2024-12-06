العالم اليوم - الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:27 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، أنها تقصف تجمعات التنظيمات المسلحة في ريف حماة بالمدفعية والطائرات الحربية.

وأوضحت الوزارة في بيان: "قوات الجيش تستهدف بالمدفعية والصواريخ والطيران الحربي آليات وأرتال التنظيمات المسلحة في ريفي حماة الشمالي والجنوبي". وأضافت: "قواتنا المسلحة تستهدف بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك آليات الإرهابيين وتجمعاتهم على ريفي حماة الشمالي والجنوبي". وأكدت الوزارة أن القصف أدى "لوقوع عشرات القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات المسلحة وتدمير عدة آليات وعربات لهم.

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