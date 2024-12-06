العالم اليوم - إسرائيل تقصف "طرق تهريب أسلحة" لحزب الله على حدود سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:27 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه شن ضربات جوية على "طرق تهريب الأسلحة" التي يستخدمها حزب الله عند الحدود السورية اللبنانية، بعد أكثر من أسبوع على دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أن سلاح الجو "شن غارات على طرق تهريب الأسلحة والبنى التحتية الإرهابية قرب معابر النظام السوري عند الحدود السورية اللبنانية"، مرفقاً بيانه بخارطة تشير إلى معبر العريضة الحدودي الذي يربط سوريا بشمال لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن معبر العريضة "خرج من الخدمة مجدداً جراء عدوان إسرائيلي استهدفه فجر الجمعة."

بدورها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية أدت "إلى أضرار في البنية التحتية وانقطاع الطريق بين لبنان وسوريا مجدداً بعد عملية تأهيل للجسر."

وسبق لإسرائيل أن قصفت معابر حدودية عدة بين سوريا ولبنان مؤكدة أنها تهدف إلى الحؤول دون وصول أسلحة من سوريا إلى لبنان.

وجاءت غارة الجمعة فيما دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر بعد حرب مفتوحة استمرت لحوالى شهرين إثر تبادل يومي للنار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، على خلفية الحرب في قطاع غزة.