نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز نقل أسلحة على الحدود السورية اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استهداف مناطق في سوريا تُستخدم لنقل وتخزين الأسلحة بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال أدرعي في منشور على منصة "إكس"، إن الجيش "هاجم ليلا في سوريا محاور نقل وسائل قتالية تم وضعها بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "طائرات حربية لسلاح الجو، شنت خلال الليلة الماضية غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية لحزب الله"، بالقرب من المعابر الحدودية التابعة للحكومة السورية عند الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا قالت إنها إيرانية وأخرى لحزب الله.

وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع حزب الله في لبنان المجاور، قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الأسبوع الماضي.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول أخيرا إنها تعمل على منع حزب الله من "نقل وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.