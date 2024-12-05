العالم اليوم - "إياتا": ارتفاع الطلب على السفر الجوي 7.1% في أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - أظهرت بيانات السفر الجوي العالمي لشهر أكتوبر الماضي، الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ارتفاع إجمالي الطلب على السفر بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وارتفاع السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع الطلب الدولي على السفر، الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت جميع المناطق نمواً في أسواق الركاب الدولية في أكتوبر 2024 مقارنة بأكتوبر 2023، وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 17.5 بالمئة في الطلب على أساس سنوي، مع ارتفاع السعة بنسبة 17.2 بالمئة.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 8.7 بالمئة في الطلب على أساس سنوي، وزيادة في السعة بنسبة 7.3 بالمئة، كما حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 2.2 بالمئة في الطلب على أساس سنوي، وارتفاعاً في السعة بنسبة 2.5 بالمئة، فيما سجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية زيادة بنسبة 3.2 بالمئة في الطلب على أساس سنوي، مع نمو السعة بنسبة 2.9%، وشركات الطيران في أميركا اللاتينية نمواً بنسبة 10.9 بالمئة في الطلب على أساس سنوي، وارتفاعاً في السعة بنسبة 11.6 بالمئة.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة بنسبة 10.4 بالمئة في الطلب على أساس سنوي، وزيادة في السعة بنسبة 5.3 بالمئة.