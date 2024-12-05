العالم اليوم - تحذير رونالدو بشأن مبابي يعود إلى الواجهة.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر تحذير رونالدو بشأن مبابي يعود إلى الواجهة.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - لم يسلم مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي من الانتقادات بسبب ضعف أدائه مع ناديه، والحقيقة أنه في سبتمبر الماضي حذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إمكانية الوصول إلى هذه النتيجة.

وقال كريستيانو، في إحدى المقابلات تعليقا على انتقال مبابي إلى ريال مدريد: "دعونا نرى ما إذا كان يمكنه التعامل بشكل جيد مع الضغط، لأن ريال مدريد ليس باريس سان جيرمان".

وأضاف نجم ريال مدريد السابق: "مبابي سيذهب إلى هناك الآن (إلى ريال مدريد) وستقول، هل ريال مدريد هو ريال مدريد؟".

وتابع كريستيانو: "هل سيكون ريال مدريد أفضل معه؟ لا نعرف، علينا أن نرى".

وقال: "أعتقد أن ريال مدريد سيظل قويا ولكني لا أعرف ما إذا كان سيكون أفضل من العام الماضي، دعونا نرى".

ويأتي تداول هذا اللقاء بعد تعرض مهاجم ريال مدريد لانتقادات لاذعة نتيجة إهداره ركلة جزاء كانت حاسمة أمام نادي أتلتيك بيلباو.

ونشر مبابي، الخميس، رسالة عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، قال فيها: "نتيجة سيئة.. ارتكبت خطأ كبيرا في مباراة، كانت كل تفاصيلها مهمة للغاية".

وأضاف: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.. إنها لحظة صعبة، لكنها الأنسب لتغيير هذه الوضعية، وإظهار من أكون".