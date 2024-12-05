نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل موافقة حركة حماس على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حركة حماس) موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد محادثات أجرتها في القاهرة مع حركة التحرير الوطني (فتح).

وقالت الحركة في بيان، اليوم الخميس، إن وفدها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية حيث أجرى "حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".

وأضاف البيان أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".

وأشارت الحركة إلى أن وفدها أجرى أيضا لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأجرى الوفد أيضا "لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية الموجودة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني"، وفقا للبيان.

وجاءت المباحثات بشأن إدارة قطاع غزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في ظل محاولات دولية لإحياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وتستمر حرب الإبادة في قطاع غزة للشهر الـ14 على التوالي، حيث استشهد وأصيب أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت غالبية البنية التحتية المدنية في القطاع، من منازل ومدارس ومستشفيات.