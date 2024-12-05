نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك عسكري لبناني على الحدود الشرقية مع سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT اليوم الخميس، بأن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود الشرقية مع سوريا، إثر التطورات الأمنية الأخيرة.

وأشارت المراسلة إلى أنه تم رصد إرسال الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية للحدود الشرقية مع سوريا، وإعادة تمركزه ببعض النقاط.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب تعرض سوريا منذ أواخر نوفمبر الماضي، لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيّرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

كما أعلن الجيش السوري اليوم، الانسحاب من قلب مدينة حماة وإعادة الانتشار في محيطها وسط معارك مع حشود كبيرة من الجماعات المسلحة وعلى عدة محاور، حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في معارك داخل المدن.

وأفاد مصدر عسكري سوري بتصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية في أجواء دمشق وإسقاط مسيرتين دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة.

ومساء أمس، لفت مصدر عسكري سوري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم أجانب، فيما يواصل الطيران الروسي والسوري تدمير مواقع المسلحين وتجمعاتهم.