العالم اليوم - فيديو.. لحظة دخول التنظيمات المسلحة إلى مدينة حماة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - دخلت الفصائل المسلحة، الخميس، إلى مدينة حماة الاستراتيجية في وسط سوريا، حيث تخوض معارك "طاحنة" مع القوات السورية داخل أحياء المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة دخول التنظيمات المسلحة إلى مدينة حماة وسط سوريا، ما يعكس تحولاً مهماً في الصراع لذي شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة. ولأول مرة، أصدر زعيم "هيئة تحرير الشام" بيانا باسمه الحقيقي "أحمد الشرع" بدلا من لقبه المتعارف عليه "الجولاني" يبارك فيه دخول مقاتليه مدينة حماة. من جهته، أعلن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حماة لإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة. وبذلك، أصبحت حماة المدينة الثانية التي تتقدّم إليها الفصائل المسلحة في غضون أيام، بعدما باتت حلب الواقعة شمالها بأكملها خارج سيطرة القوات السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.

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