بوتين: القوات الروسية تصنع مسيرات جديدة وتستخدمها على الجبهة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تصنع مسيرات جديدة وتستخدمها على الجبهة.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "انظروا إلى ما يفعله الرجال على خط التماس، يقومون بأنفسهم بتصنيع مسيرات جديدة ويستخدمونها".

وأضاف: "بصراحة، هذا يثير الدهشة والإعجاب".

وتابع: "إن ما يحدث على الجبهة سيحدد مصير بلدنا لسنوات، وربما لعقود عديدة قادمة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية، وعشرات المدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.