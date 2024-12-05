العالم اليوم - أوكرانيا تسقط 30 مسيرة روسية

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تسقط 30 مسيرة روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:28 مساءً - قالت القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 من أصل 44 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وأوضحت في بيان، أن القوات الروسية شنت هجمات على منطقة دنيبرو، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقهما من منطقة روستوف خلال الليل.

وتابعت أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وكورسك.

كما أسقطت الدفاعات الأوكرانية وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين 30 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة من بينها كييف وخاركيف وأوديسا.

وقال البيان إن 12 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، فيما غادرت إحداها المجال الجوي الأوكراني متجهة إلى بيلاروسيا.

وأكد الجيش الأوكراني، في وقت سابق الخميس، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 9506 دبابات، و19472 مركبة قتالية مدرعة، و21023 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1020 من أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع في البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19977 طائرة مسيرة، و2855 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و30843 من المركبات وخزانات الوقود، و3630 من وحدات المعدات الخاصة.