العالم اليوم - بعد "المقترح المحدث".. حماس تتحدث عن فشل نظرية نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر بعد "المقترح المحدث".. حماس تتحدث عن فشل نظرية نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - أكدت حركة حماس، الخميس، أنه لا بديل عن وقف "العدوان" وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل.

وقالت حماس، في بيان، إن "اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من الأسرى، يؤكد صحة رواية الحركة وبطلان رواية الاحتلال وتحمله مسؤولية التداعيات التي حدثت في حينه".

وأضافت أن "مقتل المزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكّد فشل نظرية نتنياهو بتحرير الأسرى بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحرر أسراه بل يقتلهم".

وأشارت إلى أن "نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى بسبب إفشاله التوصل لاتفاق" ، قائلة :"لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإبرام صفقة تبادل".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن تل أبيب قدمت لحماس مقترحا محدثا لاتفاق إطلاق سراح بعض الرهائن المئة المتبقين الذين تحتجزهم حماس وبدء وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافا أن حماس أبدت استعدادها لأن تكون مرنة بشكل أكبر وأن تبدأ في تطبيق ولو جزئي للصفقة.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار قد يتراوح ما بين 42 و60 يوما ويشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لدى حماس، وجميع الرجال المحتجزين في غزة، والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويعانون من حالة صحية خطيرة.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تفاؤله باحتمالية الوصول إلى اتفاق في غزة.