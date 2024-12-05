العالم اليوم - بن غفير: سأطرح خطة لاستيطان غزة على ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، عن نيته المضي قدما في مشروع استيطان قطاع غزة وطرحه على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأكد بن غفير أنه بصدد طرح خطة على ترامب تهدف إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع. حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال بن غفير: "سأقدم لترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة".

وأضاف أن الخطة تشمل عنصرين أساسيين، أحدهما يتمثل في الهجرة التي وصفها بـ"الأخلاقية" و"المنطقية"، معتبرا أنها "ستفيد سكان غزة وإسرائيل على حد سواء".

وأوضح بن غفير: "سيكون ذلك جيداً لسكان غزة، الذين سيهاجرون طوعاً، وأعتقد أنه سيكون مفيداً لنا أيضا".

وسبق أن دعا وزراء مسؤولون وساسة إسرائيليون إلى استيطان قطاع غزة وتهجير سكانه، وأبرزهم وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوف والمالية بتسلئيل سموتريتش.

لكن هذه التصريحات تتعارض مع حديث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نوفمبر الماضي، الذي نفى فيه رغبة إسرائيل في إعادة استيطان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.