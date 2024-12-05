نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "حماس": مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس"، بأن مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة وأن الضغط العسكري لا يحررهم بل يقتلهم.

كما أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من المحتجزين يؤكد صحة روايتها وبطلان روايته وتحمله مسؤولية التداعيات التي حدثت في حينه.