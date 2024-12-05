العالم اليوم - اليورو يدفع ثمن أزمة فرنسا.. والبتكوين تحتفل بمستوى تاريخي

انتم الان تتابعون خبر اليورو يدفع ثمن أزمة فرنسا.. والبتكوين تحتفل بمستوى تاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:21 صباحاً - أثارت الأزمة السياسية في فرنسا قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الاقتصاد الفرنسي، مما أدى إلى تراجع قيمة اليورو خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس. في المقابل، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا صاروخياً، معلنة عن فصل جديد في عالم العملات المشفرة بعد تجاوزها لمستويات المئة ألف دولار.

وسجل اليورو 1.052175 دولار، ليجري تداوله في نطاق ضيق خلال ساعات التعامل في آسيا، لكنه كان قريبا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسه في نهاية نوفمبر مع استعداد المتعاملين للتطورات في فرنسا.

وأسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

وقالت شارلوت دي مونبلييه الخبيرة الاقتصادية في مجموعة آي.إن.جي المالية لوكالة رويترز: "إن سقوط الحكومة يعني أن حالة عدم اليقين السياسي سوف تستمر وستستمر في التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين".

وفي جلسة استماع برلمانية عقدت الأربعاء، قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة وإن المخاطر السلبية تهيمن على التوقعات في الأمد المتوسط.

وارتفع الين قليلا إلى 150.345 مقابل الدولار مع ترقب المستثمرين لفرص إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتضع الأسواق احتمالات بنسبة 60 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وفي الولايات المتحدة، ظلت ثقة المستثمرين في خفض أسعار الفائدة قوية رغم تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الليل والتي أظهرت تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في نوفمبر تشرين الثاني بعد تحقيق مكاسب في الأشهر الأخيرة.

وقال باول أمس الأربعاء إن الاقتصاد أقوى الآن مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 106.27.

وشهد الجنيه الاسترليني تغيرا طفيفا عند 1.2709 دولار.

بتكوين تحتفل بتجاوز مستوى المئة ألف دولار

وفي أسواق العملات المشفرة، حطمت عملة بتكوين حاجز المئة ألف دولار في التعاملات الصباحية في آسيا، وسجلت 103 آلاف دولار وتقدمت أكثر إلى 103335 دولارا.

وبحسب كوين جيكو للبيانات فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة زادت إلى المثلين تقريبا خلال 12 شهرا حتى الآن لتسجل رقما قياسيا يقل قليلا عن 3.8 تريليون دولار.

وفي المقابل، فإن شركة أبل بمفردها تصل قيمتها إلى نحو 3.7 تريليون دولار.

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات الذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.