نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني بغزة يعلن ارتقاء 3 شـهداء وسقوط مصابين في قصف إسرائيلي وسط القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني بغزة، عن ارتقاء 3 شـهداء وسقوط عدد من المصابين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

في وقت سابق، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلة الهباش ومقداد، في منطقة بلوك 5 بمحيط مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار في عدة منازل مجاورة.

استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،532 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.