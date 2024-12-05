العالم اليوم - العملة المشفرة بتكوين تسجل مئة ألف دولار لأول مرة

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وقفزت عملة البتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 102888 دولارا، بحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش.

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بأكثر من 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات الذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.

ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عاما.

وارتفعت قيمة بتكوين بنحو 130 بالمئة هذا العام وحده.

وأعلن ترامب تأييده للأصول المشفرة خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بتكوين.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه اختار بول أتكينز، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ليحل بدلا من رئيس الهيئة المنتهية ولايته غاري غينسلر، والذي قال إنه يعتزم مغادرة منصبه في 20 يناير، وهو نفس يوم تنصيب ترامب.

وبحسب ما ذكرته بلومبرغ، فإن بول أتكينز، هو منظم مالي مخضرم وشخصية معروفة في الدوائر المالية المحافظة في واشنطن، وقد أسس شركة "باتوماك غلوبال بارتنرز"، وهي شركة استشارية لكبار عملاء الصناعة المالية، بعد أن ترك هيئة الأوراق المالية والبورصات في نهاية إدارة جورج دبليو بوش.

كما تلقت العملات المشفرة سابقا دفعة قوية بعد إعلان جاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية عزمه على ترك منصبه يوم 20 يناير المقبل وهو نفس يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وغينسلر يتبنى منذ توليه رئاسة الهيئة نهجا صارما في مراقبة العملات المشفرة وغيرها من القضايا التنظيمية الخاضعة لولاية الهيئة.