العالم اليوم - متفوقا على واين روني.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا

انتم الان تتابعون خبر متفوقا على واين روني.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - سجل الدولي المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في مباراة ناديه ليفربول أمام نيوكاسل، يوم الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وأحرز صلاح الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي.

ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 13 هدفا، ليتربع على قمة هدافي المسابقة الآن، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في 37 مباراة عبر مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة العريقة.

وقال مدرب ليفربول أرني سلوت عن أداء صلاح في اللقاء "في كل مرة نحتاج إليه يسجل هدفا مهما".

وأضاف: "كان رائعا، وبصرف النظر عن الأهداف، فقد فعل الكثير من الأشياء المميزة بالنسبة لنا".