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العالم اليوم - الأسبوع المقبل.. مصر تعلن خطة طرح 4 شركات تابعة للجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مصر ستعلن الأسبوع المقبل، تفاصيل خطة طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للجيش في البورصة.

وأضاف مدبولي: "سيتم الأسبوع المقبل الإعلان بالتفصيل عن خطة الطروحات خلال الفترة المقبلة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الأسبوع المقبل.. مصر تعلن خطة طرح 4 شركات تابعة للجيش .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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