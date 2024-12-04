وزير دفاع الاحتلال: هناك فرصة للتقدم بصفقة للإفراج عن المحتجزين فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية إن “هناك فرصة أن نتمكن هذه المرة حقًا من التقدم بصفقة لإعادة المحتجزين مع حماس”.

وأضاف في تصريحات أدلى بها مكتبه: "أهم شيء اليوم في الحرب هو إعادة المحتجزين إلى ديارهم. هذا هو الهدف الأسمى الذي يقف أمامنا ونحن نعمل بكل الطرق لتحقيق ذلك".

وتابع: "تتزايد شدة الضغط على حماس وهناك فرصة أن نتمكن هذه المرة حقًا من التقدم بصفقة رهائن".

كواليس تصريحات ترامب المثيرة حول "جحيم الشرق الأوسط"

هذا وتواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع وزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال يوآف جالانت للحصول على معلومات حول المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، حيث ضغط المسئولون الإسرائيليون على الزعيم الأمريكي القادم لاتخاذ موقف حازم ضد حماس، وفقًا لتقرير في صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

حرب غزة

وحذر ترامب في وقت سابق من الأسبوع حماس من أنه سيكون هناك "جحيم يدفعون ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه في 20 يناير.

كواليس محادثات ترامب وجالانت

وأفادت القناة 12 العبرية بكواليس ما قبل إعلان ترامب عن جحيم الشرق الأوسط، الإثنين الماضي، حيث تضمن ذلك حملة من قبل المسئولين الإسرائيليين لإقناع الرئيس الأمريكي المنتخب بحالة المحتجزين الـ97 المتبقين الذين ما زالوا في الأسر. وقيل إن ترامب فوجئ عندما أخبره الرئيس إسحاق هرتسوغ الشهر الماضي في مكالمة هاتفية أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة، بدلاً من أن الغالبية العظمى منهم ماتوا كما زعم الرئيس المنتخب سابقًا.

وذكرت القناة 12 إن مساعدًا مقربًا من ترامب اتصل بجالانت، الذي طرده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نوفمبر، لمعرفة ما يعرفه عن المحتجزين.