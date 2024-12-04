العالم اليوم - تقرير: زيادة عدد الوظائف بالقطاع الخاص بأميركا في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - زادت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بوتيرة محدودة في نوفمبر.

وأظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الصادر عن معهد إيه.دي.بي للأبحاث، الأربعاء، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد بواقع 146 ألف وظيفة خلال الشهر، بعد ارتفاعه بنحو 184 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة بواقع 150 ألف وظيفة.

ونُشر التقرير، الذي تم إعداده بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أكتوبر من مكتب إحصاءات العمل الأكثر شمولا والمرتقب على نطاق واسع يوم الجمعة.