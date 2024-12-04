أوكرانيا: العضوية الكاملة فـي الناتو هي «الضمانة الوحيدة»

كييف ـ ا.ف.ب: طالبت أوكرانيا بعضوية «كاملة» في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى أن ذلك سيكون الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن في مواجهة الغزو الروسي، وذلك قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الناتو.
وقالت وزارة الخارجية في كييف في بيان «نحن مقتنعون بأن الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن بالنسبة لأوكرانيا والرادع لأي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا وبلدان أخرى، هي عضوية أوكرانيا الكاملة في الناتو».
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