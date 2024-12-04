تجدد الاحتجاجات فـي جورجيا رفضا لتعليق محادثات الانضمام لـ«الأوروبي»

تبليسي ـ د.ب.أ: خرج آلاف الأشخاص في جورجيا في مَسيرات مؤيدة لأوروبا احتجاجًا على قرار حزب «الحلم الجورجي» الحاكم بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي العاصمة تبليسي، استخدمت الشُّرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن. وحاول أفراد الأمن إبعاد الحشود عن مبنى البرلمان.
وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء «إنتربريس» بأن العديد من المدارس والجامعات علقت عملياتها إلى أجل غير مسمى لإظهار التضامن مع المتظاهرين.
وتوقعت وزارة الداخلية مزيدًا من الاحتجاجات. كما تم تسجيل أكثر من 200 حالة اعتقال في الأيام القليلة الماضية.
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