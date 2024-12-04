العالم اليوم - لتمديد عقده.. محمد صلاح يوافق على شرط ليفربول

انتم الان تتابعون خبر لتمديد عقده.. محمد صلاح يوافق على شرط ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح في طريقه لتوقيع عقد جديد مع ليفربول يبقيه في "أنفيلد".

وأوضحت الصحيفة أن صلاح سيوافق على شرط ليفربول بتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2025.

وأشارت "ذا أثلتيك" إلى أن صلاح رغم موافقته على التجديد، إلا أنه يشعر بالغضب من طريقة تعامل إدارة النادي مع ملف تمديد العقد.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يرغب في مواصلة مشواره مع ليفربول، لكنه غير راضٍ عن عدم تقديم النادي أي عرض لاستمراره حتى الآن.

وينتهي عقد صلاح (32 عاما) بنهاية الموسم الحالي، وصرح مؤخرا بأن النادي لم يعرض عليه عقدا جديدا بعد.

وقدم صلاح أداء رائعا قاد به ليفربول للفوز 2-صفر على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليبتعد فريقه بفارق 9 نقاط في الصدارة، لكنه أثار المزيد من الشكوك حول مستقبله في ملعب أنفيلد.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" الأحد عندما سئل عما إذا كان الفوز له شعور خاص للغاية بسبب وضعه التعاقدي: "بصراحة، أفكر في الأمر. حتى الآن هذه آخر مباراة ضد مانشستر سيتي ألعبها مع ليفربول (في أنفيلد)، لذلك كنت أستمتع بها فقط".

وأضاف النجم المصري: "الأجواء كانت مذهلة وسأستمتع بكل ثانية لي هنا. أتمنى أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

وسجل صلاح 224 هدفا في 369 مباراة مع ليفربول، وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن مستقبله فإنه يواصل تقديم أداء جيد مع النادي منذ انضمامه في عام 2017.

وقال صلاح: "الأمر مميز للغاية ولا أعتبره مسلما به. أستمتع بكل دقيقة لي هنا. أشعر أنني في منزلي".