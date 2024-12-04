العالم اليوم - قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزلين بغزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزلين بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:27 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأكدت الوكالة أن قوات إسرائيلية قصفت أيضا منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، أن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 13 شهرا، إن "الوضع في غزة مروع وكارثي".

وأضاف غوتيريش، في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، إن "كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك".

وفي سياق متصل، أكد مسؤولان في حماس وفتح، يوم الثلاثاء، أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وصرّح مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس قائلا: "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية".

وأكد مسؤول في فتح لفرانس برس أن الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".