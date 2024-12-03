نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناتو يدعو لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارك روته أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، أنه يتعين على الحلف تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وزيادة المساعدات العسكرية الأخرى لكييف.

وجاء ذلك في خطاب مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، قبل بدء فعاليات اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، قال روته: إن "الحلفاء يقفون إلى جانبكم. نحن بحاجة إلى القيام بأشياء عدة، ضمان حماية البنية التحتية للطاقة، ونحتاج أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع الجوي لحماية بلدكم قدر الإمكان، ونحن بحاجة أيضًا إلى تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

