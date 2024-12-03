نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية يتراجع: سنتحرك لرفع الأحكام العرفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، أنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية، التي أعلنها قبل ساعات، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.

كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وكان يون أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهما المعارضة بأنها "قوى مناهضة للدولة"، في خطوة رفضها خصومه معتبرين أنها غير دستورية وباطلة.