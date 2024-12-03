نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس لترامب: لسنا من قوض محاولات إطلاق الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن كل محاولات التهدئة في قطاع غزة وما رافقها من إطلاق سراح الرهائن قوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الليلة الماضية، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عنهم، قبل توليه منصبه.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم: ”لقد خرب نتنياهو كل هذه المحاولات. في مناسبات عديدة، كنا قريبين للغاية من توقيع اتفاق، ولكن بسبب تصرفاته وقراراته الجامحة فشلت هذه الاتفاقات".

وكان قد قال ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير المقبل، في رسالة على شبكته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشل): "إذا لم يطلق سراح الرهائن.. فإن الثمن الذي سيدفع في الشرق الأوسط سيكون باهظًا، وكذلك على المسؤولين الذين ارتكبوا تلك الفظائع ضد الإنسانية"، في إشارة إلى هجمات 7 أكتوبر 2023، التي أفسحت المجال للحرب على القطاع، والتي خلفت أكثر من 44400 وفاة بين الفلسطينيين.

وأضاف نعيم "منذ بداية هذه الإبادة الجماعية، أعلنت حماس على الملأ، ونشطت في السعي إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وهو اتفاق كان سيشمل تبادل أسرى كامل".

واعتبر المسؤول في حماس أن رسالة ترامب يجب أن تكون موجهة إلى نتنياهو.

وتابع "نتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه هذه الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ويعودون أحرارًا إلى بيوتهم في جميع أنحاء قطاع غزة، ويطلق سراح الأسرى من الجانبين، ويعودون لينعموا بالحياة مع عائلاتهم".

وقد رحّب العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وحتى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، نفسه بكلمات الدعم التي قالها ترامب، والذي طالب بوقف إطلاق النار في غزة قبل توليه منصبه.