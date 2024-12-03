العالم اليوم - مباحثات إماراتية أردنية حول العلاقات والتطورات الإقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث الزعيمان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار للجميع. كما هنأ الملك عبد الله الثاني الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات

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