العالم اليوم - جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 هجمات على "أهداف حيوية" في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية مشتركة قالت إنها استهدفت "أهدافا حيوية" في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان صحفي: "نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضاف: "نفذنا عمليتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة"، مشيرا إلى أن "العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأكد المتحدث الاستمرار في "الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف: "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن تنفيذ أول عملية لها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل في 31 أكتوبر 2023.

وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة المرتبطة بإيران لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.