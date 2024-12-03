الأسد: سوريا ماضية فـي محاربة التنظيمات الإرهابية على كامل أراضيها

تعزيزات عسكرية وتقدم على جبهة ريف حماة

دمشق ـ وكالات: أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا دولةً وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم على كامل أراضيها .

وشدد الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن « مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها وأمنها وسلامة دولها».

وقال بيان رئاسي سوري إن «الاسد بيّن أن الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها .

من جانبه، نقل الوزير عراقجي رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد موقف طهران الثابت إلى جانب سوريا في محاربتها للإرهاب، واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك. ونوه عراقجي إلى أن سوريا واجهت سابقاً ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه. وجدد عراقجي التأكيد على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري سوري في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» وصول تعزيزات إضافية للجيش العربي السوري إلى مواقع انتشاره في ريف حماة الشمالي، تضم أفراداً وعتاداً مختلفاً لدعم تقدم وحدات الجيش على هذا المحور، بالتوازي مع مواصلة الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك تنفيذ عمليات مركزة ضد مواقع الإرهابيين ومحاور تحركهم.

كما تمكنت تلك القوات من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس، حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار.

وفي السياق بيَّن مصدر ميداني أن الجيش شكل خطاً نارياً دفاعياً عن حماة، وتركز في نقاط استراتيجية، لاصطياد الإرهابيين الذين حاولوا جاهدين التقدم نحو بعض القرى والبلدات من ريف حماة الشمالي إلى سهل الغاب الشمالي الغربي، ونجح في كبح جماحهم والتصدي لهجماتهم. وذكر المصدر أنه تم بسط الجيش العربي السوري السيطرة على العديد من القرى بريف حماة الشمالي، ومنها تل الناصرية وتل السمان وزور الجديد وزور المحروقة وزور الحيصة وزور قصيعية وزور بلحسين، وتم تأمين جميع مداخلها ومخارجها. وفي السياق نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب- دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم.