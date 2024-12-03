رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية

سيول ـ وكالات: أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الدولة. وعن أسباب القرار، قال رئيس كوريا الجنوبية إن «الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، دون مزيد من التفاصيل. وأضاف «الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة»، مؤكدا أنه سيعيد «بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية».

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