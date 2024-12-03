نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير العراقي يلتقي نظيره البريطاني بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير كإرث بيلي في مقر السفارة البريطانية.

وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وعمق العلاقات التاريخية وتسليط الضوء على ما يشهده العراق من نهضة وتطور وفرص متاحة في المجالات كافة.

وتمت مناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فلسطين وسوريا، وفيما يتعلق بالصراعات الدائرة في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وأهمية التعاون الدولي لمعالجتها.

وأكد السفير، على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع العراق والمساهمة في دعم استقراره وجهود إعادة الإعمار.