العالم اليوم - صور.. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان بعد "إصابة البيجر"

انتم الان تتابعون خبر صور.. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان بعد "إصابة البيجر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:32 مساءً - ظهر سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني علنا في بيروت، الثلاثاء، وذلك لأول مرة بعد إصابته في هجمات أجهزة "البيجر" التي نفذتها إسرائيل منتصف سبتمبر الماضي.

وعاد أماني إلى لبنان بعد خضوعه للعلاج في إيران، على خلفية إصابته في يده وعينه ووجهه.

والثلاثاء تفقد السفير موقع مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرا للحزب بضاحية بيروت الجنوبية.

وظهر أماني مرتديا نظارة شمسية، وتحدث إلى وسائل إعلام من موقع الغارة.

وقال أماني إن "الشهداء الذين استشهدوا في لبنان كانوا ضحايا همجیة الکیان الصهيوني ونحن نرى نفس الضحايا في فلسطين وخاصة في غزة"، حسب تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وأضاف السفير الايراني لدى لبنان: "عدت إلى مهمتي لأنني شعرت بالواجب. كما أكد وزير الخارجية (الإيراني) على ضرورة العودة إلى مهمتي بعد الشفاء. لم أفعل أي شيء مميز لقد عدت لأداء واجبي فقط".

وتحدث عن إصابته في اليد والعين والوجه، مضيفا: "من حسن الحظ أن هذه الإصابات عولجت إلى حد كبير، وتمكنت من استئناف مهمتي".

وفي سبتمبر الماضي، قتل العشرات وأصيب الآلاف أثناء هجمات متزامنة على أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله في لبنان، في عمل نسب إلى إسرائيل التي اعترفت به لاحقا.