جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بشأن سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب الحكومة السورية، إثر الهجوم المباغت الذي شنته فصائل مسلحة في شمال سوريا.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد تم تقديم طلب عقد الجلسة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون وموزمبيق، بحسب وكالة "فرانس برس".

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بعد التصعيد الأخير بشمال سوريا، إذ شنت الفصائل المسلحة هجومًا مباغتًا، الأربعاء، مكنها من السيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.