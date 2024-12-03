العالم اليوم - احتجاجات بجورجيا رفضا لوقف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - خرج آلاف الأشخاص في جورجيا في مسيرات مؤيدة لأوروبا الإثنين، احتجاجا على قرار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي العاصمة تبليسي، استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن.

وحاول افراد الأمن إبعاد الحشود عن مبنى البرلمان.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين ، افادت وكالة أنباء "إنتربريس" بأن العديد من المدارس والجامعات علقت عملياتها إلى أجل غير مسمى لإظهار التضامن مع المتظاهرين.

وتوقعت وزارة الداخلية مزيدا من الاحتجاجات كما تم تسجيل أكثر من 200 حالة اعتقال في الأيام القليلة الماضية.